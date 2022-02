Klaus von Dohnanyi, SPD, ehemaliger Erster Bürgermeister von Hamburg. (imago / Jürgen Heinrich)

Man müsse miteinander reden, Säbelrasseln bringe nichts, sagte der ehemalige erste Hamburger Bürgermeister im Deutschlandfunk. Den USA machte von Dohnanyi aufgrund ihrer Russlandpolitik schwere Vorwürfe. Es sei beispielsweise innerhalb der Nato seit langem klar, dass die Ukraine niemals Mitglied im Verteidigungsbündnis werden könne. Dieser Schritt sei mit den russischen Interessen unter keinen Umständen vereinbar, so von Dohnanyi. Es sei daher unverständlich, warum die USA dies nicht deutlich machten. Würde man erklären, dass ein Nato-Mitglied Ukraine unrealistisch sei, würde sich der aktuelle Konflikt entschärfen, da Russland sich dann weniger bedrängt fühle. Es gebe in den USA aber offenbar Kreise, die seit vielen Jahren versuchten, Russland in Richtung China und weg von Europa zu treiben.

Von der EU verlangte von Dohnanyi, gegenüber den USA deutlicher ihre eigenen Positionen zu verteidigen. Ein möglicher Krieg in der Ukraine gefährde in erster Linie den Frieden und die Sicherheit in den europäischen Ländern.

