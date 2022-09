Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele starb mit 83 Jahren. (Britta Pedersen / dpa-Zentralbild / / Britta Pedersen)

Bundestagspräsidentin Bas erklärte, man verliere mit ihm einen engagierten, streitbaren und mutigen Parlamentarier, der die Gegenrede nie gescheut habe. Bundeskanzler Scholz teilte mit, Ströbeles Antrieb sei es gewesen, Politik zu machen und die Gesellschaft zu verändern. Deutschland verliere einen streitbaren Politiker, der die politische Debatte über Jahrzehnte mitprägte, betonte der SPD-Politiker. Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey, ebenfalls SPD, bezeichnete Ströbele als streitbaren linken Demokraten und Vorkämpfer rot-grüner Koalitionen. Ströbele sei ein prinzipientreuer und konsequenter Politiker gewesen.

AfD-Chef Chrupalla führte aus, mit Hans-Christian Ströbele gehe ein Mann, dessen Leben die Wechselfälle der jüngsten deutschen Geschichte spiegelte. Mal habe der Mitbegründer der Grünen falsch, mal aber auch richtig gelegen. So kritisierte er zuletzt etwa seine eigene Partei für Kriegsrhetorik und Waffenlieferungen, führte Chrupalla aus: "Ruhe in Frieden!" Linken-Chefin Wissler charakterisierte Ströbele als "klug und integer, gradlinig und aufrichtig". Er sei "eine laute und mahnende Stimme gegen Krieg, Aufrüstung und eine ungerechte Welt" gewesen, die sehr fehlen werde.

"Legendäre Anwaltspersönlichkeit"

Die CDU-Schatzmeisterin, wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion und ehemalige Bundesministerin, Klöckner, zollte Ströbele "Respekt und Anerkennung", auch wenn sie vieles inhaltlich anders sehe. Ströbele sei ein unverwechselbarer Typ gewesen mit eigenem Kopf und individuelles Auftreten. Sie nannten ihn einen "Vorkämpfer in einer Zeit, in der grüne Ideen als nicht ernst zunehmend abgetan wurden." FDP-Bundestagsfraktionsvize Kuhle twitterte, Ströbele werde als "leidenschaftlicher Parlamentarier, vor allem in Sachen Nachrichtendienst-Kontrolle, und als legendäre Anwaltspersönlichkeit" in Erinnerung bleiben.

"Hans-Christian Ströbele hat Geschichte in Deutschland geschrieben"

In Ströbeles eigener Partei, mit der er oft über Kreuz lag, wurde sein Tod besonders breit betrauert. Bundeswirtschaftsminister Habeck meinte, Ströbele habe als Politiker vielen Menschen imponiert. Außenministerin Baerbock schrieb auf Twitter, er werde fehlen. Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt sprach im Nachrichtenportal T-Online von einem "Querkopf und Freigeist". Der frühere Bundesminister und außenpolitische Sprecher, Trittin, sagte im Deutschlandfunk, Ströbele habe in Deutschland Geschichte geschrieben.

Ströbele war 21 Jahre lang Mitglied des Bundestags. Bei den Grünen stieg er zu Anfang der 90-er Jahre kurzzeitig bis zum Bundessprecher auf. Später gab es unter anderem Streit wegen der Bundeswehreinsätze im Ausland. Die Grünen wählten ihn nicht mehr auf einen aussichtsreichen Listenplatz. 2002 wurde er dann jedoch in seinem Wahlkreis Berlin-Friedrichshain – Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost als erster Grüner per Direktmandat in den Bundestag gewählt und ging damit in die Parteigeschichte ein. Viermal konnte er sein Mandat verteidigen. 2017 trat er nicht mehr zur Bundestagswahl an.

Schily: "Herausragende Persönlichkeit der Republik"

Vor seiner Zeit bei den Grünen war Ströbele aktiv in der damaligen Außerparlamentarischen Opposition. Ströbele war zudem einer der Mitbegründer der alternativen Tageszeitung "taz". Gemeinsam mit dem späteren Bundesinnenminister Schily und dem späteren Rechtsextremisten Mahler verteidigte er als Anwalt erst Aktivisten der Studentenbewegung, dann auch Terroristen der RAF. Schily nannte ihn eine "Legende". Der " Zeit " sagte Schily: "Mit ihm geht nicht nur etwas von der grünen Ursubstanz verloren, sondern eine herausragende Persönlichkeit der Republik." Schily hatte seine politische Karriere selbst als Grüner begonnen und arbeitete in den 70er-Jahren mit Ströbele als RAF-Anwalt zusammen.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.