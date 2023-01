Die Räumung von Lützerath geht weiter. (dpa-news / Federico Gambarini)

Alle Aktivisten, die auf provisorischen Baumhäusern und anderen Holzkonstruktionen ausgeharrt hatten, seien weggetragen worden, heißt es von der Polizei Aachen. Verblieben seien lediglich zwei Männer, die sich in einem selbstgegrabenen Tunnel befinden. Nach Angaben von Organisatoren des Lützerath-Protestes geht es den beiden gut, und sie sind in der Lage, noch einige Tage im Tunnel auszuhalten. Eine Kommunikation mit der Polizei hätten sie abgelehnt. Für ihre Bergung ist der Polizei zufolge jetzt der RWE-Konzern verantwortlich. Dessen Betriebsfeuerwehr habe mehr Expertise für die Bergung unter Tage als die Polizei.

Für die kommende Woche kündigten mehrere Initiativen, die sich für den Erhalt von Lützerath einsetzen, weitere Protestaktionen in der Region an. Gestern hatten nahe Lützerath mehrere tausend Menschen gegen den Abriss des Dorfes und für mehr Klimaschutz demonstriert. Die Polizei spricht von 15.000 Teilnehmern, Veranstalter von mindestens 35.000. Am Rande der Demonstration versuchten laut Polizei rund 1000 Menschen, auf das abgesperrte Gelände von Lützerath zu gelangen. Dabei kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Beide Seiten werfen sich Gewalttätigkeit vor.

