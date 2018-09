Der Publizist von Lucke hat die Aussage von Innenminister Seehofer, die Migration sei "die Mutter aller politischen Probleme", als "ungeheuerlich" bezeichnet.

Es handele sich um eine Kampfansage an die Kanzlerin, sagte von Lucke im Deutschlandfunk. Bei dem Begriff "Mutter" höre jeder, der nicht ganz ohne Feinfühligkeit sei, auch den Begriff "Mutti" mit - den Spitznamen von Kanzlerin Merkel. Seehofer kündige damit vor der bayerischen Landtagswahl den Burgfrieden innerhalb der Union auf. Letztlich gehe es ihm bereits um die Schuldfrage für das absehbar verheerende Ergebnis der CSU bei diesen Wahlen, erklärte von Lucke.



Seehofer hatte zuvor die Migrationspolitik der Bundesregierung kritisiert und Verständnis für Demonstrationen in Chemnitz signalisiert. In einem Interview der "Rheinischen Post" meinte der Bundesinnenminister: "Die Migrationsfrage ist die Mutter aller politischen Probleme in diesem Land. Das sage ich seit drei Jahren."



Bundeskanzlerin Merkel widersprach denn auch umgehend. Sie sagte dem Fernsehsender RTL, die Migration stelle Deutschland vor Herausforderungen. Dabei gebe es Probleme, es gebe aber auch Erfolge. Mit Blick auf die jüngsten Vorfälle in Chemnitz betonte sie, dass allen Kräften der Rücken gestärkt werden müsse, die sich gegen Rassismus und Hass wendeten.



Der AfD-Vorsitzende Gauland sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Seehofer habe mit der Aussage die Migrationsfrage sei die "Mutter aller Probleme" vollkommen recht. SPD-Generalsekretär Klingbeil warf Seehofer "rechspopulistisches Gequatsche" vor. Er frage sich, ob nicht Seehofer der Vater von vielen Problemen sei. Auch FDP, Linke und Grüne kritisierten Seehofers Äußerungen.