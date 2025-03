Wetter

Von Nordwesten her Aufheiterungen, sonst zeitweise Schauer

Das Wetter: Nachts wechselnd bewölkt und vor allem in der Osthälfte Schauer. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Am Tag zunächst verbreitet wolkig, im Verlauf von Nordwesten her vermehrt Aufheiterungen, später sonnig. Im Osten und Süden bedeckt und zeitweise Schauer. Temperaturen 7 bis 14 Grad.