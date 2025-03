Wetter

Von Nordwesten her Aufheiterungen, sonst zeitweise Schauer

Das Wetter: Nachts wechselnd bewölkt und vor allem in der Osthälfte Schauer. Abkühlung auf 6 bis 0 Grad. Am Tage von der Neiße bis zu den Alpen stark bewölkt bis bedeckt und zeitweilig schauerartiger Regen, oberhalb von 700 bis 1.000 Metern Schnee. Sonst viele Wolken. Im Tagesverlauf von Nordwesten her Aufheiterungen, dort später sonnig. 7 bis 14 Grad, mit den niedrigsten Werten im Osten und Südosten.