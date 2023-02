Wetter

Von Nordwesten her Bewölkung, im Süden noch sonnig

Das Wetter: Von Nordwesten her etwas Regen. In den Niederungen in der Mitte und im Süden teils zäher Nebel. Tageshöchstwerte zwischen 7 und 14 Grad. In nebligen Gebieten kaum über 0 Grad. Morgen stark bewölkt bis bedeckt und gebietsweise etwas Regen, im Norden am Nachmittag teils kräftiger Regen. An den Alpen zeitweise freundlich und meist trocken. Höchstwerte 8 bis 15 Grad.

16.02.2023