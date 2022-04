Wetter

Von Osten und Nordosten her Wolken, im Nordwesten und in der Südwesthälfte Sonne, 10 bis 20 Grad

Das Wetter: Im Nordwesten sowie in der Südwesthälfte viel Sonne und trocken. Vom Osten und Nordosten bis zur Mitte ausgreifende Bewölkung, örtlich Regen vor allem in der Lausitz. Höchstwerte zwischen 10 Grad an der vorpommerschen Küste bis 20 Grad am Rhein. Morgen im Nordosten und der östlichen Mitte bewölkt, aber meist trocken. Dort 10 bis 14 Grad. Im Westen und in der Südhälfte viel Sonnenschein bei 14 bis 20 Grad.

20.04.2022