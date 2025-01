Wetter

Von Südwesten bis in die Mitte Regen oder Schnee, sonst wechselnd bewölkt, 0 bis 9 Grad

Das Wetter: Im Süden Regen, in der westlichen Mitte aufkommender Schneefall. In der Nordhälfte wechselnd wolkig, an der See Schauer. Höchstwerte 0 bis 9 Grad. Morgen im Norden und Nordwesten einige Auflockerungen und länger trocken. Sonst meist bedeckt und vom Westen bis in den Osten teils kräftiger Schneefall, im Süden zunächst Regen. Höchsttemperaturen Nordhälfte 0 bis 6 Grad, sonst bis 14 Grad.