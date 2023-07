Wetter

Von Südwesten her teils kräftige Gewitter - Unwettergefahr!

Das Wetter: In der Nacht im Nordosten und Osten zunächst noch länger trocken. Sonst von Südwesten her gebietsweise kräftige Gewitter, vor allem südlich des Mains mit Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel sowie schwere Sturm- und Orkanböen. Temperatur-Rückgang auf 21 bis 16 Grad, im Bergland bis 14 Grad. Morgen im Norden und Osten wechselnd bewölkt mit Schauern und vereinzelten Gewittern. Im Süden Unwettergefahr. Sonst von Westen bis in die Mitte heiter, teils wolkig und trocken. Höchstwerte im Norden und Westen 20 bis 26 Grad, sonst 27 bis 31 Grad.

11.07.2023