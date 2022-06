Am Pfingstsonntag gibt es von Südwesten her Regen und teils Unwetter. (imago stock&people / Thomas Imox)

Heute früh und tagsüber im Nordosten heiter. Von Südwesten her kräftige Schauer und Gewitter, örtlich Unwettergefahr, vor allem in Bayern durch Starkregen, Hagel und Orkanböen. Nachmittags von Westen Wetterberuhigung. 19 bis 29 Grad. Am Pfingstmontag gebietsweise Schauer, später im Süden und Südosten erneut kräftige Schauer und Gewitter. 18 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bewölkt, im Süden und Osten Schauer und Gewitter. 22 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.