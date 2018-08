Von wegen fade deutsche Küche Bratwurst für Buenos Aires

Zwei junge Deutsche haben in Argentinien eine Marktlücke entdeckt: sie wechselten aus der IT-Branche an den Grill und verkaufen jetzt selbstgemachte Bratwürste. Den Geschmack mussten sie allerdings etwas an den argentinischen Gaumen anpassen.

Von Ivo Maruszyck

