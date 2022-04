Wetter

Von Westen her aufkommende Niederschläge, Richtung Südosten trocken

Das Wetter: In der Nacht im Süden und Osten gering bewölkt. Von Südwesten her Wolkenverdichtung. Tiefstwerte 10 bis 0 Grad. Tagsüber im Norden, in der Mitte und im Südwesten Schauer und einzelne Gewitter. Sonst heiter bis wolkig, im Südosten länger sonnig. Höchstwerte zwischen 15 und 26 Grad.

13.04.2022