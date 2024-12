Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts zeitweise aufgelockert bewölkt und meist trocken. Gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte plus 3 bis minus 6 Grad. Am Tag von Westen her neue Niederschläge. Sonst locker bewölkt und vornehmlich trocken. Temperaturen 1 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag stark bewölkt, gebietsweise Regen. Im Westen einige Wolkenauflockerungen. 5 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.