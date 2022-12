Wetter

Von Westen her Regen und Glatteisgefahr, -1 bis -10 Grad

Das Wetter: Teils neblig und von Westen her zunehmende Bewölkung. In der kommenden Nacht im Westen, später auch im Norden und in der Mitte gefrierender Regen mit Glatteis und Unwettergefahr. Sonst überwiegend trocken. Minus 1 bis minus 10 Grad.

18.12.2022