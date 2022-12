Wetter

Von Westen her Regen und Glatteisgefahr, -1 bis -10 Grad

Das Wetter: Für die Nacht besteht eine amtliche Unwetterwarnung vor Gefahren durch Glatteis in großen Teilen Deutschlands, insbesondere aber im Norden, im Osten, im Westen und in der Mitte. Minus 1 bis minus 10 Grad. Morgen in der Nordhälfte zeitweise Regen und Glatteisgefahr, teils unwetterartig. Im Süden überwiegend trocken. In Teilen Bayerns minus 2 Grad, im Osten 0 bis 4, sonst 5 bis 11 Grad.

18.12.2022