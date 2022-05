Wetter

Von Westen her zunehmend Schauer und Gewitter, 21 bis 27 Grad

Das Wetter: Nachts in der Südwesthälfte Bewölkungszunahme und nachfolgend von der Eifel bis zu den Alpen Schauer, am Alpenrand auch Gewitter, lokal Starkregengefahr. Sonst gering bewölkt oder klar. Abkühlung auf 16 bis 9 Grad, im Osten auf 10 bis 5 Grad. Am Tage im Osten noch vielfach heiter, von Westen her zunehmend stark bewölkt mit Schauern oder Gewittern, teils unwetterartig. 21 bis 27 Grad.

23.05.2022