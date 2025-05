Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Wechsel von Sonne und Wolken, südlich des Mains länger sonnig. Von Westen in die Mitte ziehende kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Örtlich Unwettergefahr. Im Norden und Osten meist trocken. Höchstwerte im Norden 19 bis 24, sonst 25 bis 31 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt. Im Westen trocken, im Osten gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter. Am Nachmittag erneut Unwettergefahr. Temperaturen in der Nordwesthälfte 19 bis 25 und in der Südosthälfte 25 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordwesten und südlich des Mains Schauer. Sonst Wechsel von Sonne und Wolken und meist trocken. 16 bis 25 Grad.

