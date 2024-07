Wetter

Von Westen nach Osten ausbreitende Schauer und Gewitter, örtlich unwetterartig

Das Wetter: Von Westen her aufkommende Schauer und Gewitter, später auch im Osten und Südosten. Dort lokal Unwettergefahr durch Starkregen, orkanartige Böen und stärkeren Hagel. Höchstwerte von 21 Grad an der Nordsee bis 32 Grad in der Lausitz und in Südostbayern. Morgen im Nordwesten und Südosten Regen, im Rest des Landes teils sonnig. Temperaturen 17 bis 23 Grad.