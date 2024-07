Wetter

Von Westen Schauer, 24 bis 34 Grad

Das Wetter: In der Osthälfte länger sonnig und trocken. Sonst von Westen her bis zur Mitte vorankommend Schauer und teils kräftige Gewitter, örtlich Unwetter. Im Osten 29 bis 34 Grad, im Westen 24 bis 29 Grad. Am morgigen Montag im Osten, Südosten und im Alpenvorland Schauer oder Gewitter. Sonst wechselnd bewölkt und vielfach trocken. 22 bis 27 Grad.

21.07.2024