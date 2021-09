Nach monatelangen Verhandlungen hat Berlin den Konzernen Vonovia und Deutsche Wohnen 14.750 Wohnungen abgekauft.

Hinzu kommen rund 450 Gewerbeeinheiten. Das teilte Finanzsenator Kollatz mit. Die Kosten gab der SPD-Politiker mit etwa 2,4 Milliarden Euro an, die von den landeseigenen Wohnungsgesellschaften mit Krediten finanziert werden. Der Berliner Senat verfolgt das Ziel, durch Neubau und Ankäufe den kommunalen Wohnungsbestand zu erweitern und damit den Anstieg der Mieten zu bremsen. Kritik kommt vor allem von der Opposition, die zu hohe finanzielle Risiken befürchtet.



Der Bestand an kommunalen Wohnungen erhöht sich durch das Geschäft auf 355.000. Insgesmt gibt es in Berlin 1,67 Millionen Mietwohnungen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.