Der Deutsche Mieterbund hat die geplante Übernahme des Dax-Konzerns Deutsche Wohnen durch den Konkurrenten Vonovia kritisiert.

Der Präsident der Organisation, Siebenkotten, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die beabsichtigte Begrenzung der Mieterhöhungen sei zwar ein Fortschritt. In Wirklichkeit diene die Fusion aber in erster Linie den Gewinninteressen der Aktionäre. Es sei zu befürchten, dass der Kaufpreis in Höhe von 18 Milliarden Euro durch die Mieterinnen und Mieter refinanziert werde. Die Vonovia werde weiterhin die löchrige Mietpreisbremse zu ihren Gunsten ausnutzen, indem sie Wohnungen saniere und dann ohne jede Begrenzung nach oben an zahlkräftige Kundschaft weitervermiete.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.