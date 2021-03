Vor 150 Jahren: Reichstag in Berlin eröffnet Selbstfeier der Regierenden

Es hätte eine Sternstunde der Demokratie in Deutschland werden können, als sich am 21. März 1871 das Parlament des jungen Kaiserreichs konstituierte. Doch Reichskanzler Otto von Bismarck machte aus der Eröffnung des Reichstags in Berlin eine Show der Regierung - und die Volksvertreter zu Statisten.

Von Volker Ullrich

