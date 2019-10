Vor 20 Jahren Mars-Meteorit im Karton entdeckt

Anfang der 1980er-Jahre sammelte Bob Verish in der kalifornischen Mojave-Wüste eine Reihe von Steinen, die er zunächst in einem Karton verpackt zur späteren Untersuchung in seiner Gartenlaube verstaute. Erst später entdeckte er deren Bedeutung.

Von Hermann-Michael Hahn

