Vor 200 Jahren Als Berlins Königliches Schauspielhaus öffnete

Keine 15 Jahre alt war das barocke Berliner Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, als es 1817 abbrannte. Der preußische König beauftragte Karl Friedrich Schinkel mit einem Neubau an derselben Stelle. Am 26. Mai 1821 wurde er eröffnet - und begeisterte die Berliner.

Von Jochen Stöckmann

