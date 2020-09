Vor 250 Jahren geboren Johann Georg Repsold - Brandmeister mit himmlischen Instrumenten

Vor 250 Jahren kam in Wremen an der Wesermündung Johann Georg Repsold zur Welt. Nach einer Ausbildung in Wasserbau, Instrumentenkunde und Mathematik ging Repsold zunächst als Landvermesser nach Hamburg - später gründete er die Hamburger Sternwarte.

Von Dirk Lorenzen

