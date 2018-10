Die Stadt Leipzig erinnert heute an die erste friedliche Demonstration gegen das DDR-Regime vor 29 Jahren.

Damals waren mehr als 70.000 Menschen auf die Straße gegangen und leiteten so den Weg zum Fall der Berliner Mauer und zur Einheit Deutschlands ein. Den Auftakt der Feierlichkeiten bildet traditionell das Friedensgebet in der Nikolaikirche. Die diesjährige Rede zur Demokratie hält die ehemalige Justizministierin Däumler-Gmelin.



Das Leipziger Lichtfest im Gedenken an die Friedliche Revoltion findet bereits zum zehnten Mal statt. Auf dem Augustusplatz erwartet die Besucher eine Mischung aus Musik, Video und Lesung. Diesmal wird das Programm ausschließlich von Frauen gestaltet.