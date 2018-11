Die Welt ist nach Recherchen einer US-Organisation vor 35 Jahren nur knapp an einem Atomkrieg vorbeigeschrammt.

Über die Erkenntnisse des "Freedom of Information Act Project" berichtet die BBC. Im November 1983 wurde demnach in dem Nato-Manöver Able Archer ein sowjetischer Angriff auf Jugoslawien, Skandinavien und später auch Mitteleuropa simuliert. Die Nato-Truppen sollten zurückweichen und mit einem atomaren Erstschlag drohen. Um die Ernsthaftigkeit zu untermauern, wurde virtuell eine Atomrakete auf Kiew abgefeuert und die Stadt zerstört.



Ein Bericht der US-Geheimdienste aus dem Jahr 1990, der erst vor kurzem öffentlich wurde, zeigt, dass die sowjetische Seite sich extrem schwertat, zu unterscheiden, was Manöver war und was ernst - zumal die Nato zum ersten Mal während einer Übung ihren Funkverkehr verschlüsselte und zwischendurch ganz aussetzte. Dokumente des sowjetischen Geheimdienstes KGB belegen demnach, wie verunsichert und ängstlich die damalige sowjetische Führung um Juri Andropov war - und wie kurz sie davor stand, echte Atomraketen einzusetzen, um einem vermeintlichen Angriff der Nato zuvorzukommen. Offiziell wurde dies von sowjetischer Seite nie bestätigt.