Doppelpunkt, Minus, rechte Klammer: der Smiley:-) (Deutschlandradio)

Im Herbst 1982 führten Informatiker der Carnegie Mellon Universität in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania über das interne Hochschulnetzwerk eine Unterhaltung. Sie suchten nach einem Symbol, um den humorigen Charakter des Chats kenntlich zu machen. Im Laufe der Kommunikation kam Scott Fahlman, ein Mitglied der Gruppe, in einer Nachricht vom 19. September 1982 schließlich mit einem revolutionären Vorschlag um die Ecke: Warum nicht :-) als seitwärts zu lesendes, lachendes Gesicht? Passend dazu regte er auch noch :-( für die gegenteilige Empfindung an.

Rasante Verbreitung

Fahlmans Initiative fand großen Zuspruch unter den Kollegen. Über die universitären Netzwerke verbreitete sich das lachende und greinende Gesicht in Windeseile an etlichen Hochschulen in den USA. Der digitale "Smiley" wurde zu festen Bestandteilen der schriftlichen Kommunikation. Alsbald kamen zu den sogenannten Emoticons auch Zwinkern ;-), Erstaunen :-O und Zungerausstrecken :-P hinzu. Heute gehören die Smileys zum Standard bei Chat-Nachrichten. Die von Fahlman geschaffene Zeichenkombination wird inzwischen kaum mehr wiedergegeben. Beinahe alle Chat- oder Mail-Dienstleister wandeln die Kombinationen automatisch in die runden gelben Grinsegesichter um. Diese unter dem Sammelbegriff "Emoji" geführte Kollektion hat inzwischen eine beträchtliche Größe erreicht. Der Nachrichten-Dienst WhatsApp etwa bietet derzeit über 3.600 Bildzeichen zum Gebrauch an. Im vergangenen Jahr war das Gesicht mit Freudentränen das weltweit am häufigsten genutzte Emoji, gefolgt vom roten Herzen.

Experten: Keine eigene Sprache, sondern Ergänzung

Wie wirkt sich das auf unsere Sprache aus, wenn Worte und Emotionen zunehmend in Piktogrammen dargestellt werden? Unter den meisten Experten herrscht Einigkeit: Eine eigene Sprache kann dadurch nicht entstehen. Vielmehr dienen sie als Ergänzung. Emojis ermöglichen "die Realisierung von Funktionen, die wir in Face-to-face-Begegnungen mit Mitteln der Körperlichkeit ausdrücken, die aber in digitaler Kommunikation nicht zur Verfügung stehen", heißt es etwa in einem Beitrag der Linguisten Michael Beißwenger und Steffen Pappert von der Universität Duisburg-Essen. Mit lachenden Gesichtern, Herzen und allen anderen Bildchen versuchten die Gesprächspartner, ihre Beziehung zueinander auszudrücken.

(Mit Material von KNA)