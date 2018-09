'Let's take a trip to Asnidhi' hieß das Motto für die spektakuläre Abschlussveranstaltung der Songtage, die vom 25. bis zum 29. September 1968 in Essen stattfanden. Asnidhi: So lautet zur Zeit ihrer Gründung im neunten Jahrhundert der Name der Stadt Essen.

Mit über 200 teilnehmenden Künstlern aus zehn Ländern war die Veranstaltung ein kulturelles Großereignis von europäischer Bedeutung. Die richtungsweisenden Auftritte der Bands und Solokünstler stießen jedoch in der bürgerlichen Nachkriegsgesellschaft auf Unverständnis.

Die zeitgenössische Presse kritisierte das Festival als ein Chaos aus Lärm, Sex und Drogen.

Der Trip nach Asnidhi war tatsächlich aber die Geburtsstunde einer eigenständigen deutschen Rockmusik und Quelle der Inspiration für viele nachfolgende Musiker.



