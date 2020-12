Der polnische Präsident Duda hat den Kniefall von Bundeskanzler Brandt vor 50 Jahren am Mahnmal für den Aufstand im früheren Warschauer Ghetto gewürdigt.

In einer Erklärung heißt es, für die Menschen in Polen habe die Geste eine große Bedeutung. Es gebe Handlungen, die mehr ausdrücken könnten als Worte. Das gemeinsame Erinnern an den Kniefall stelle eines der Fundamente der polnisch-deutschen Beziehungen dar. Für die Bundesregierung erklärte ihr Sprecher Seibert, Brandt habe ein Zeichen der Scham für die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands gesetzt. Bundespräsident Steinmeier teilte mit, der Emigrant und Widerstandskämpfer, der selbst ohne Schuld gewesen sei, habe mit seinem Kniefall deutsche Schuld bekannt - und um Vergebung gebeten. Zitat: "Darin lag die Größe dieser Geste Willy Brandts."



Der damalige Bundeskanzler hatte sich am 7. Dezember 1970 am Mahnmal überraschend niedergekniet. Seine Geste wurde zum Symbol für die deutsch-polnische Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Vor dem Mahnmal legten der Chef des Bundespräsidialamts und der Leiter der polnischen Präsidialkanzlei heute einen Kranz nieder.



Wie Brandts Kniefall im Nachhinein zur Ikone wurde: ein Interview mit dem Politikwissenschaftler Claus Leggewie.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.