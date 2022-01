Das Kölner Funkhaus (Markus Eisenbeis )

Am 1. Januar 1962 um 16 Uhr begann der öffentlich-rechtliche Sender mit seinem Programm. In der ersten Ausgabe der Nachrichten wurden zunächst der Deutschlandfunk und sein erster Intendant Herrmann Franz Gerhard Starke vorgestellt. Es folgten Meldungen zum gescheiterten Putsch in Portugal, zur Situation in West-Neuguinea und zu den Neujahrsansprachen. Die Sendung schloss mit dem Wetterbericht und dauerte fünf Minuten. Gesendet wurde über Langwelle und Mittelwelle. Auf diese Weise konnten - entsprechend dem damaligen Programmauftrag - auch Hörerinnen und Hörer in der DDR und im Ausland erreicht werden.

Inzwischen ist der Deutschlandfunk Teil des DeutschlandRadios mit den Schwesterprogrammen Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova.

