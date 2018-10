Vor 70 Jahren Citroën präsentiert die "Ente"

Als der französische Autohersteller Citroën vor 70 Jahren sein Modell 2CV in Paris präsentierte, erntete er Hohn und Spott: "Konservendose für vier Sardinen" hieß es in der Presse. Doch die Ente erlangte Kultstatus. In Deutschland avancierte sie in den 68ern zum mobilen Ausdruck gegen das Establishment.

Von Helmut Goege

