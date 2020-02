Vor 70 Jahren in der DDR Als die "Stasi" gegründet wurde

Am 8. Februar 1950 wurde das Ministerium für Staatssicherheit – kurz MfS - von der Provisorischen Volkskammer in Ost-Berlin per Gesetz gegründet. Von der "Stasi", so die landläufige Bezeichnung, ging Angst und Schrecken aus. Das MfS unterstand eindeutig den Weisungen der Partei, der SED.

Von Doris Liebermann

