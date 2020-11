Holocaust-Überlebende haben an den Beginn der Nürnberger Prozesse vor 75 Jahren erinnert.

Heute wisse man, dass die Nürnberger Prozesse ein entscheidendes Signal dafür blieben, dass die Täter von Völkermord überall auf der Welt zur Verantwortung gezogen werden müssten, sagte der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Heubner, in Berlin. Sie seien aber auch ein Signal dafür gewesen, dass Recht und Gesetz nach Deutschland zurückgekehrt seien.



Heubner würdigte zudem den verstorbenen Holocaust-Überlebenden Paul Sobol als großen und beeindruckenden europäischen Zeitzeugen. Sobol war im Alter von 94 Jahren in Brüssel gestorben, wie seine Familie mitteilte.



Vor 75 Jahren am 20. November 1945 waren die Nürnberger Prozesse eröffnet worden. Im sogenannten Hauptkriegsverbrecherprozess standen 24 ranghohe Vertreter des NS-Staats vor Gericht.

