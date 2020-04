Vor 75 Jahren Truppen der Roten Armee befreien den "Verlorenen Zug"

Die SS transportierte in den letzten Kriegswochen jüdische KZ-Häftlinge in Zügen von Bergen-Belsen nach Theresienstadt. Viele der kranken und entkräfteten Häftlinge starben auf dem Weg. Einer der Züge wurde bei Tröbitz von der Roten Armee befreit - er ging als "Verlorener Zug" in die Geschichte ein.

Von Otto Langels

