Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat vor dem morgigen Agrargipfel eine Beteiligung der Bauern bei weiteren Umweltschutzvorgaben zugesagt.

Man wolle die Branche einbinden und gemeinsam Lösungen entwickeln, damit die Landwirtschaft in Deutschland eine Zukunft habe, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Beim Insektenschutz gebe es gute Beispiele aus der landwirtschaftlichen Praxis. Bauernpräsident Rukwied sagte, man sei offen für neue Umweltmaßnahmen. Verbote seien jedoch keine gute Basis für die zukünftige Agrarpolitik. Grünen-Chef Habeck forderte einen Systemwechsel in der Landwirtschaft. Von den Steuermilliarden, die jährlich in die Landwirtschaft flössen, dürften künftig nur jene Bauern profitieren, die mehr für Umwelt und Tierwohl täten, sagte er gegenüber der Funke-Mediengruppe.



Zum Agrargipfel im Kanzleramt kommen morgen Vertreter von rund 40 landwirschaftlichen Organisationen und Verbänden.