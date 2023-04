Wetter

Vor allem im Norden und in der Mitte häufiger Schauer, 10 bis 16 Grad

Das Wetter: An den Alpen zunächst regnerisch, sonst rasch nach Osten abziehender Regen. Nachfolgend wechselnd bewölkt, im Norden und in der Mitte häufiger Schauer. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Morgen stark bewölkt bis bedeckt und regnerisch. Nur an Oder und Neiße bis zum Abend noch trocken. 9 bis 16 Grad.

11.04.2023