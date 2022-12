Wetter

Vor allem im Norden und Nordosten regnerisch

Das Wetter: In der kommenden Nacht im Norden und Nordosten sowie an den Alpen Regen. Sonst lediglich einzelne Schauer. Tiefstwerte zwischen 9 und 1 Grad. An Heiligabend im Süden nachlassender Regen. Auch im Norden und Nordosten abziehende Niederschläge. Sonst viele Wolken und gebietsweise Schauer. Im Nordwesten auch sonnige Abschnitte. 3 bis 14 Grad.

23.12.2022