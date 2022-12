Die Welt, die Welt sieht wie gepudert aus. (Unsplash / Gary Ellis)

Im Süden und in der Mitte Schneefall, im Alpenvorland tagsüber auch länger anhaltend. Auch in Thüringen und Sachsen weitere Schneefälle. Im Westen und Norden gebietsweise Auflockerungen, meist trocken. Höchstwerte -2 bis +3 Grad. Am morgigen Sonntag stark bewölkt bis bedeckt mit weiteren Schneefällen, besonders im Süden und Südosten. Sonst nur vereinzelt Schneeschauer. Ähnliche Werte wie heute.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Montag gebietsweise Schneefälle, in der Südwesthälfte aufgelockert mit sonnigen Abschnitten, mit -4 bis 0 Grad noch etwas kälter.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.