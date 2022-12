Die Welt, die Welt sieht wie gepudert aus. (Unsplash / Gary Ellis)

Im Süden und in der Mitte Schneefall, im Alpenvorland tagsüber auch länger anhaltend. Auch in Thüringen und Sachsen weitere Schneefälle. Im Westen und Nordosten gebietsweise Auflockerungen. Höchstwerte -3 bis +2 Grad. Morgen im Südwesten und im Norden größere Auflockerungen, sonst stark bewölkt bis bedeckt mit weiteren Schneefällen, besonders im Süden und Südosten. -3 bis +3 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Montag gebietsweise Schneefälle, in Sachsen auch länger anhaltend, in der Südwesthälfte aufgelockert mit sonnigen Abschnitten, -4 bis 0 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.