Warnstreiks

Vor allem Nahverkehr in NRW betroffen

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen laufen weitere Warnstreiks. Besonders betroffen ist heute der öffentliche Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen. In mehreren Städten fahren seit dem Morgen keine Busse und Stadtbahnen, unter anderem in Köln und Essen.

14.02.2023