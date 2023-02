Warnstreiks

Besonders betroffen ist heute der öffentliche Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen. In mehreren Städten fahren seit dem Morgen keine Busse und Stadtbahnen, unter anderem in Köln und Essen. Außerdem wurden mehrere Verwaltungen und städtische Einrichtungen bestreikt - auch in anderen Bundesländern. In der aktuellen Tarifrunde fordert Verdi 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die kommunalen Arbeitgeber lehnen dies ab.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.