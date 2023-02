Warnstreiks im öffentlichen Dienst, hier in Essen. (Fabian Strauch/dpa)

Besonders betroffen ist heute der öffentliche Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen. In mehreren Städten fahren seit dem Morgen keine Busse und Stadtbahnen, unter anderem in Köln und Essen. Außerdem wurden mehrere Verwaltungen und städtische Einrichtungen bestreikt - auch in anderen Bundesländern. In der aktuellen Tarifrunde fordert Verdi 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die kommunalen Arbeitgeber lehnen dies ab.

Der Verdi-Vorsitzende Werneke erklärte, die Streikbereitschaft sei sehr hoch. Die nächste Verhandlungsrunde ist in der kommenden Woche geplant.

