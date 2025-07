Wetter

Vor allem Nordosten sonnig, im Südwesten ab dem Nachmittag Schauer und Gewitter

Das Wetter: Vor allem in der Nordosthälfte sonnig oder nur leicht bewölkt. Ab dem Nachmittag von Südwesten her teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich auch unwetterartig mit Starkregen, Hagel und einzelnen Sturmböen. Höchstwerte 23 bis 31 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, verbreitet Schauer und Gewitter. Am längsten sonnig im Nordosten und Südosten. Temperaturen 26 bis 31 Grad.