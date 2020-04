Bundesaußenminister Maas dringt angesichts der Corona-Pandemie auf rasche Verbesserungen der humanitären Lage in der Ost-Ukraine.

Dort sei vor allem die ältere Bevölkerung besonders schwer von der derzeitigen Schließung der sogenannten Kontaktlinie zwischen den ukrainischen Regierungstruppen und den prorussischen Rebellen betroffen, sagte Maas in Berlin. Der SPD-Politiker verlangte zudem die Aufhebung aller Einschränkungen für die OSZE-Beobachter in der Krisenregion. Ohne deren objektive Einschätzung ließen sich die getroffenen Vereinbarungen zur Lösung des Konflikts nicht umsetzen. Deutschland und Frankreich werfen den Separatisten in der Ostukraine vor, die Arbeit der Beobachter unter dem Vorwand der Corona-Pandemie zu behindern.



Maas und die Außenminister Frankreichs, Russlands sowie der Ukraine wollen heute per Videokonferenz über die Lage in der Ost-Ukraine beraten.