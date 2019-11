Vor dem sogenannten Autogipfel am Abend in Berlin hat Bundeskanzlerin Merkel gemeinsame Anstrengungen zum Gelingen der Mobilitätswende angemahnt.

Merkel sagte bei einem Besuch im VW-Werk in Zwickau, derzeit vollziehe sich ein fundamentaler Wandel in der motorisierten Mobilität, wie man ihn seit Beginn der Geschichte des Automobils nicht erlebt habe. Diese Wende verlange allen Beteiligten in Politik und Wirtschaft strukturell sehr viel ab. Einen Erfolg werde es nur geben, wenn alle an einem Strang zögen. Merkel äußerte sich zum Produktionsstart eines VW-Elektromodells.



Bei dem Gipfel wollen sich Politiker und Branchenvertreter über Wege verständigen, wie mehr Elektrofahrzeuge auf die deutschen Straßen kommen können. Neben den Spitzen von Union und SPD werden Vertreter des Autoverbands VDA, von Fahrzeugherstellern sowie von Zulieferern und Gewerkschaften erwartet. Hauptthema ist die Schaffung von genügend Ladestationen.