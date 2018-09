Vor seinem Staatsbesuch in Deutschland hat der türkische Präsident Erdogan erneut für einen Neustart in den Beziehungen beider Länder geworben.

Bei Meinungsverschiedenheiten müsse der Dialog gesucht werden, um mit einem Höchstmaß an Empathie gegenseitig Befindlichkeiten zu verstehen, heißt es in einem Beitrag Erdogans für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Es sei für beide Seiten unabdingbar, eine neue Seite in den Beziehungen aufzuschlagen. Zugleich äußerte Erdogan die Erwartung, dass Deutschland härter gegen die Extremisten-Organisation PKK und die Gülen-Bewegung vorgeht. Diese macht er für den Putschversuch von 2016 verantwortlich. Erdogan reist heute nach Berlin, das offizielle Programm beginnt am Freitag.



Die deutsch-türkischen Beziehungen waren zuletzt stark belastet unter anderem wegen der Verhaftung deutscher Staatsbürger in der Türkei. Bundeskanzlerin Merkel hat ihre Teilnahme am Staatsbankett für den türkischen Präsidenten im Schloss Bellevue vor einigen Tagen abgesagt.