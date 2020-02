Bundeskanzlerin Merkel hat vor einem geplanten Besuch der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Halle (Saale) die Bedeutung der Forschung betont.

Deutschland sei "eine wissensbasierte Gesellschaft" und die Wissenschaft "Motor des Fortschritts", sagte Merkel in einem vom Kanzleramt veröffentlichten Video. Der Wohlstand des Landes hänge von den Erfolgen in der Forschung ab. Die Leopoldina als weltweit älteste naturwissenschaftlich-medizinische Akademie könne mit ihren 1.600 Mitgliedern der Bundesregierung zahlreiche wegweisende Ratschläge geben, ergänzte Merkel. Es sei ein wichtiges Zeichen, dass der Geologe und Ozeanograph Gerald Haug, der sich mit der Klimaforschung auskenne, Präsident der Leopoldina geworden sei.



Haug leitet vom 1. März an die Leopoldina. Merkel kündigte aus diesem Anlass für den 20. Februar einen Besuch in Halle an. Die Leopoldina berät Politik und Gesellschaft zu relevanten Fragen und gibt Stellungnahmen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse ab.