Vor dem morgigen Besuch von Bundesaußenminister Maas in Ankara hat sich die Türkei gegen Kritik verwahrt.

Außenminister Cavusoglu warnte Maas davor, die Türkei hinsichtlich des Militäreinsatzes in Nordsyrien zu belehren. Er twitterte, Maas sei immer willkommen, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger.



Maas hatte den Militäreinsatz kritisiert. Er wird morgen in Ankara erwartet, wo er nach eigenen Angaben auf eine dauerhafte Waffenruhe in Nordsyrien dringen will. Wegen der Offensive gegen kurdische Milizen sind laut den Vereinten Nationen rund 180.000 Menschen geflohen. Maas betonte, im Umgang mit Geflüchteten müsse die Türkei internationales Recht einhalten.